Северная Корея запустила несколько ракет малой дальности - СМИ

CA-NEWS (CA) - Северная Корея утром 4 мая запустила несколько ракет малой дальности, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Пуски были произведены с 9:06 до 9:27 по местному времени (с 3:06 до 3:27 мск) из города Вонсан на восточном побережье в направлении Японского моря. В сообщении южнокорейских военных говорится, что ракеты пролетели от 70 до 200 километров, передает РБК.

Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон «детально проинформировал» Дональда Трампа о запуске, сообщил NBC News в пятницу вечером высокопоставленный представитель администрации.

Официальных заявлений со стороны Пхеньяна пока не поступало.

В прошлом месяце Пхеньян официально заявлял об испытаниях тактического управляемого оружия нового типа. О каком именно оружии шла речь и где проводились испытания, в сообщении государственного северокорейского агентства ЦТАК не уточнялось. Подчеркивалось лишь, что за ходом испытаний наблюдал лично лидер КНДР Ким Чен Ын. Испытания данного вида вооружений были первыми после неудачного саммита Ким Чен Ына и Доналаьда Трампа в Ханое в конце февраля. Встреча двух лидеров тогда завершилась досрочно, стороны ни о чем не договорились.

Сообщения о нынешних испытаних поступают в преддверии готовящегося визита спецпредставителя США по проблемам КНДР Стивена Бигуна в Японию и Южную Корею. Его визит в эти страны должен состояться на следующей неделе, отмечает Reuters.