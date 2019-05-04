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  4 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Роспотребнадзор сообщил о случаях заболевания чумой в Монголии

CA-NEWS (MNG) -  Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях заболеваний чумой в Монголии. Об этом сообщается на сайте федеральной службы со ссылкой на данные монгольского Минздрава.

«В районе западной монгольской провинции Баян-Улгий, находящейся на территории природного очага чумы, зарегистрированы два случая чумы с летальным исходом», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что заражение произошло из-за употребления в пищу сырого мяса и внутренних органов сурка. В регионе объявили карантин.

В службе отметили, что на границе проводят профилактику заболевания, доля привитого населения составляет 90%. Роспотребнадзор также усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через госграницу.

В марте Роспотребнадзор предупреждал о риске заражения легочной чумой в Уганде и Демократической Республике Конго. Тогда на границе государств выявили два случая подозрения на это заболевание.

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