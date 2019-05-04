Во Флориде Boeing 737, возвращавшийся с пассажирами с базы Гуантанамо, упал в реку

авиакатастрофа

CA-NEWS (CA) - Во Флориде самолет оказался в реке, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении, сообщила военно-морская база в Джексонвилле.

Шериф города распространил фото приводнившегося самолета Boeing 737.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 4 мая 2019 г.

"Коммерческий самолет оказался на мелководье. Самолет не погрузился в воду. Все люди живы, все учтены", - говорится в сообщении.

Местный телеканал WJXT распространил фото, на котором видно, что люди в спасательных жилетах выстроились на крыле самолета. Рядом на воде находится пустой надувной спасательный плот, передает РИА Новости.

Позже офис шерифа сообщил о госпитализации 21 человека. "Все в хорошем состоянии, критических травм нет", - сообщило управление.

Военные уточнили, что на борту самолета, возвращавшегося с базы Гуантанамо на Кубе, были 143 человека - 136 пассажиров и семь членов экипажа.

"Сообщения поступали лишь о небольших травмах, о которых позаботились на месте. Те, кому понадобилась дополнительная помощь, были перевезены в местную больницу. Погибших не было", - говорится в посте базы в Джексонвилле в Facebook.

Лайнер, зафрахтованный у компании Miami Air, летел с базы на Кубе во Флориду. Этот "вахтовый самолет" доставляет военнослужащих, членов их семей и других посетителей Гуантанамо во Флориду и обратно.

Компания Boeing заявила, что знает об инциденте с их самолетом в Джексонвилле и собирает информацию о нем.