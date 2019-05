Во Флориде Boeing 737, возвращавшийся с пассажирами с базы Гуантанамо, упал в реку

CA-NEWS (CA) - Во Флориде самолет оказался в реке, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении, сообщила военно-морская база в Джексонвилле.

Шериф города распространил фото приводнившегося самолета Boeing 737.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS