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  4 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Во Флориде Boeing 737, возвращавшийся с пассажирами с базы Гуантанамо, упал в реку
авиакатастрофа
авиакатастрофа

CA-NEWS (CA) -  Во Флориде самолет оказался в реке, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении, сообщила военно-морская база в Джексонвилле.

Шериф города распространил фото приводнившегося самолета Boeing 737.

"Коммерческий самолет оказался на мелководье. Самолет не погрузился в воду. Все люди живы, все учтены", - говорится в сообщении.

Местный телеканал WJXT распространил фото, на котором видно, что люди в спасательных жилетах выстроились на крыле самолета. Рядом на воде находится пустой надувной спасательный плот, передает РИА Новости.

Позже офис шерифа сообщил о госпитализации 21 человека. "Все в хорошем состоянии, критических травм нет", - сообщило управление.
Военные уточнили, что на борту самолета, возвращавшегося с базы Гуантанамо на Кубе, были 143 человека - 136 пассажиров и семь членов экипажа.

"Сообщения поступали лишь о небольших травмах, о которых позаботились на месте. Те, кому понадобилась дополнительная помощь, были перевезены в местную больницу. Погибших не было", - говорится в посте базы в Джексонвилле в Facebook.

Лайнер, зафрахтованный у компании Miami Air, летел с базы на Кубе во Флориду. Этот "вахтовый самолет" доставляет военнослужащих, членов их семей и других посетителей Гуантанамо во Флориду и обратно.
Компания Boeing заявила, что знает об инциденте с их самолетом в Джексонвилле и собирает информацию о нем.

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