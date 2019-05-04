В Венесуэле сменился начальник полиции

CA-NEWS (CA) - Руководителем Национальной полиции Венесуэлы стал генерал Элио Эстрада Паредес, ранее бывший бригадным генералом Национальной гвардии страны. Он сменил на посту главы полиции генерала Карлоса Переса Ампуэду.

О причинах произведенного президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро назначения не сообщается, передает "Интерфакс".

Ранее в СМИ появлялась информация о переговорах между рядом высокопоставленных венесуэльских официальных лиц и оппозицией о том, как отстранить президента Мадуро от власти. Такие данные появились сразу после беспорядков, организованных венесуэльской оппозицией 30 апреля. В итоге акции протеста были подавлены, а военные и полиция Венесуэлы остались верны президенту.