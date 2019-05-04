РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Венесуэле сменился начальник полиции

CA-NEWS (CA) -  Руководителем Национальной полиции Венесуэлы стал генерал Элио Эстрада Паредес, ранее бывший бригадным генералом Национальной гвардии страны. Он сменил на посту главы полиции генерала Карлоса Переса Ампуэду.

О причинах произведенного президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро назначения не сообщается, передает "Интерфакс".

Ранее в СМИ появлялась информация о переговорах между рядом высокопоставленных венесуэльских официальных лиц и оппозицией о том, как отстранить президента Мадуро от власти. Такие данные появились сразу после беспорядков, организованных венесуэльской оппозицией 30 апреля. В итоге акции протеста были подавлены, а военные и полиция Венесуэлы остались верны президенту.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Названа «Мисс Казахстан-2019» (видео)
  • Президент Монголии принял специального докладчика ООН
  • Министр информации Казахстана прокомментировал митинги, прошедшие 1 мая (видео)
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×