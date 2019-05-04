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  4 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане продлили запрет на вырубку саксаула
саксаул
саксаул

CA-NEWS (KZ) -  Председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК своим приказом от 28 марта 2019 года внес изменения в приказ от 13 августа 2015 года "О запрете рубок в саксауловых насаждениях на участках государственного лесного фонда", сообщает Zakon.kz.

"Запретить: все виды рубок в саксауловых насаждениях на участках государственного лесного фонда Республики Казахстан, за исключением сплошных рубок на участках лесного фонда, подпадающих под прохождение линий трубопроводов и мест разработки урановых месторождений, до 31 декабря 2023 года", - говорится в документе.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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