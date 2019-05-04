Избиение детей воспитательницей детсада прокомментировали в полиции Алматы

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CA-NEWS (KZ) - В полиции Алматы прокомментировали видеоролик, на котором воспитательница детского сада избивает двух малышей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

"Это преступление расследуется в Управлении полиции Алатауского района. Заявление в полицию мама одного из ребенка написала минувшей ночью. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.140 ч.2 УК РК. К уголовной ответственности привлечена 35-летняя воспитатель этого ясли-сада. В ближайшее время материалы данного уголовного дела будут направлены в суд", – сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором воспитательница детского сада подходит к лежащему в кровати малышу, рывком вытаскивает его из постели и уводит в другую комнату. Позже уводит туда же и другого ребенка. После этого женщина наносит им несколько ударов.