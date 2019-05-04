Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы встретился с казахстанским режиссером Фархатом Шариповым

CA-NEWS (KZ) - Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы встретился с казахстанским режиссером Фархатом Шариповым, передает Tengrinews.kz.

Напомним, фильм "Тренинг личностного роста" Фархата Шарипова получил гран-при на 41-м Московском международном кинофестивале. "Это событие очень значимое для нашего искусства и для всего Казахстана, потому что Московский кинофестиваль имеет долгую и плодотворную историю. Это действительно знаковое событие", - сказал Арыстанбек Мухамедиулы.

"Меня радует ситуация в Казахстане с кино. Сейчас в стране именно тот момент, когда снимается много фильмов, и государственных, и частных, все экспериментируют с жанрами. Мы, конечно, не можем соревноваться с блокбастерами, так как у нас нет такого большого рынка. Я вижу обширную палитру и гамму из картин, что не может не радовать. Наш фильм может стать одной из граней нашего кинематографа", - сказал режиссер Фархат Шарипов.

Фильм "Тренинг личностного роста" рассказывает историю Каната, 40-летнего банковского клерка, переживающего кризис среднего возраста. Он понимает, что уже ни о чем не мечтает и уже давно ничего не ждет от этой жизни. Он потерял самоидентификацию и ориентиры, на которые можно положиться.

Однажды Канат попадает на тренинг личностного роста – по развитию лидерских качеств, на котором коуч-тренер учит тому, как добиться успеха и стать лидером. Постигая секреты лидерства, Канат пытается изменить себя и свои взгляды на жизнь. Однажды жизнь героя делает крутой поворот, когда он встречает своего давнего знакомого Данияра. Сценарий фильма создан по мотивам романа Данияра Сугралинова "Кирпичи 2.0".

На ММКФ "Золотого Георгия" за "Лучший фильм" Шарипову вручил председатель международного жюри – знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук.