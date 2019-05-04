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  4 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе прошёл фестиваль «Сто оттенков чакана»

CA-NEWS (TJ) -  Фестиваль «Сад ранги чакан» (Сто оттенков чакана), организованный мэрией города Душанбе, состоялся накануне в столичном госучреждении «Ахорун».

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, целью проведения фестиваля является пропаганда национальной одежды, возрождение и развитие искусства вышивки чакан.

Перед началом фестиваля была организована выставка изделий чакан, в которой свои изделия представили ремесленники из всех четырех районов города Душанбе.

На выставки были представлены национальная одежда, сюзане, настенные покрывала, пояса, тюбетейки, сумки и другие изделия, украшение узорами чакана.

Фестиваль «Сто оттенков чакана» проводился в шести номинациях – старинная одежда чакан, детская одежда, повседневная одежда, одежда для торжеств и праздников, официальная одежда, различные виды ручной вышивки чакан.

Напомним, искусство вышивки чакан по предложению Таджикистана в ноябре 2018 года было внесено в список нематериального культурного населения ЮНЕСКО, сообщает Авеста.

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