Более 10 млн жителей КНДР столкнулись с нехваткой продовольствия

CA-NEWS (CA) - Из-за засухи и наводнения в КНДР собран самый низкий урожай за последние 10 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

Официальный представитель ВПП Эрве Верхузел заявил, что последствием неурожая стала нехватка продовольствия, с которой столкнулись 10,1 миллиона жителей республики. В ООН сложившуюся ситуацию охарактеризовали как «отсутствие продовольственной безопасности».

Данные получены в результате работы совместной оценочной миссии ВПП и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), работавшей в КНДР с 29 марта по 12 апреля этого года. Согласно данным, за прошедший год в КНДР произведено 4,9 млн метрических тонн сельскохозяйственной продукции.

Верхузел подчеркнул, что миллионам людей грозит голод, если КНДР не будет предоставлена гуманитарная помощь.