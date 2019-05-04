В Ташкенте прошёл парад невест

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте в рамках первого международного Фестиваля ландшафтного искусства прошел парад невест.

Как сообщила пресс-служба столичной администрации, около 100 девушек в свадебных нарядах прошли под музыку в центре города.

Напомним, что с 3 по 5 мая в Ташкенте проходит первый международный фестиваль ландшафтного искусства Landshaftopen.uz. В программе фестиваля ожидается: выставка ландшафта, фестиваль цветов, парад невест, красочные оpen аir- шоу. На фестивале будут представлены работы ландшафтных дизайнеров и архитекторов, питомники декоративных растений, флористика, садовая мебель, прикладное искусство.