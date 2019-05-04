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  4 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Израиль атаковал ракетные установки в секторе Газа

CA-NEWS (CA) -  Израильские ВВС атаковали две ракетные установки на севере сектора Газа после масштабной ракетной атаки со стороны палестинской территории, сообщается на сайте ЦАХАЛ.

По данным военных, по Израилю выпустили более 50 ракет, десятки из них смогла перехватить система ПРО «Железный купол». «Самолеты армии Израиля атаковали две ракетные установки в северной части сектора Газа», — добавили в ЦАХАЛ.

Позже в израильской армии заявили уже о более чем 90 ракетах, выпущенных с территории сектора Газа. В ЦАХАЛ добавили, что планируют атаковать военные посты палестинского исламистского движения ХАМАС (признано террористическим в Израиле, США, Канаде, Японии и ЕС).

Как отмечает Al Jazeera, на данный момент информации о пострадавших или погибших в результате атаки по Израилю нет. В секторе Газа заявили, что четыре человека получили ранения при авиаударе израильских ВВС.

Ранее сообщалось, что четверо палестинцев погибли при ударе ВВС Израиля по военному посту ХАМАС в Газе.

Израиль и ХАМАС регулярно наносят взаимные удары. Так, 2 мая в ЦАХАЛ заявили, что с территории сектора Газа в сторону Израиля были запущены воздушные шары с зажигательной смесью, в ответ на что израильские ВВС нанесли удары по целям ХАМАС.

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