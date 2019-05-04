ЦИК зарегистрировал Данию Еспаеву кандидатом в президенты Казахстана

Дания Еспаева

CA-NEWS (KZ) - Кандидат от партии "Ак жол" Дания Еспаева зарегистрирована кандидатом в президенты Казахстана. Об этом на заседании сообщила член ЦИК Зауреш Баймолдина, передает Zakon.kz.

- Центральная избирательная комиссия приняла постановление зарегистрировать кандидатом в президенты Данию Еспаеву от партии "Ак жол". Дания Мадиевна Еспаева предоставила все необходимые документы для выдвижения кандидатом в президенты. В ее поддержку было собрано 144 098 подписей в 17 регионах Казахстана. Достоверными были названы 139 541, - сообщила Баймолдина.

В ходе заседания в Центризбиркоме было отмечено, что проект постановления устанавливает: выдать кандидату в президенты Дание Еспаевой соответствующее удостоверение, предоставить сведения о регистрации кандидата в АО "Казахстанский сберегательный банк" для открытия специального сверенного счета.

Ранее ЦИК выдал удостоверения кандидата Касым-Жомарту Токаеву, Садыбеку Тугелу и представителю федерации профсоюзов Амангельды Таспихову.