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  4 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Экс-главу охраны Лукашенко обвинили в получении взятки из России

CA-NEWS (CA) -  Следственное управление КГБ Белоруссии предъявило обвинения в получении взятки бывшему заместителю секретаря Совета безопасности страны Андрею Втюрину, его задержали 3 мая, сообщается на сайте ведомства.

«Накануне он был задержан с поличным при получении 148 600 долларов США от представителя российской коммерческой структуры «Г» за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь», — говорится в сообщении.

В КГБ заявили, что представителя российской компании обвинили в даче взятки. Оба обвиняемых признали вину, их заключили под стражу. Название компании, сотрудник которой стал фигурантом дела о взятке, в КГБ не уточнили.

В посольстве России не смогли назвать РБК имя задержанного россиянина. «К сожалению, пока информация только появилась, у нас нет пока комментария на этот счет», — сказали в дипмиссии. РБК направил запрос в МИД РФ.

Белорусская газета «Наша Нива» писала о задержании Втюрина со ссылкой на источники еще 29 апреля. По данным издания, коттедж Втюрина в поселке «Дрозды-2» под Минском был опечатан, а причиной задержания стало уголовное дело о взятке.

Спустя два дня стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Втюрина от должности заместителя госсекретаря Совбеза страны за проступки, дискредитирующие звание военнослужащего. Соответствующий указ был подписан 24 апреля.

Должность в Совете безопасности Втюрин получил в 2014 году, до этого он был начальником службы охраны президента Белоруссии.

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