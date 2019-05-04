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  4 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Всемирный банк выделил Таджикистану деньги на реконструкцию памятников
Памятники Таджикистана
Памятники Таджикистана

CA-NEWS (TJ) -  Всемирный банк направил $3,4 млн на реконструкцию нескольких исторических памятников в Хатлонской области на юге Таджикистана.

При финансовой помощи данного международного финансового института планируется реконструировать памятники истории 7–9 веков нашей эры «Ходжа Машхад», «Чилучорчашма» и крепость «Хулбук», — цитирует РИА Новости сотрудника пресс-службы областной администрации.

Отмечается, что средства будут выделены в два этапа в ходе реализации проекта по развитию села. На реконструкцию природно-исторического комплекса «Чилучорчашма» направят $2 млн, $1 млн предназначен для работ в крепости «Хулбук», $400 тыс. пойдут на медресе и мавзолей «Ходжа Машхад».

В рамках проекта власти разместят на трассах и туристических маршрутах указатели на трёх языках. Щиты будут содержать информацию о месте расположения историко-культурных объектов, зон отдыха и курортов.

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