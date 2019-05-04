Всемирный банк выделил Таджикистану деньги на реконструкцию памятников

- Таджикистан, общество
- 17:48, 04 мая 2019
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CA-NEWS (TJ) - Всемирный банк направил $3,4 млн на реконструкцию нескольких исторических памятников в Хатлонской области на юге Таджикистана.
При финансовой помощи данного международного финансового института планируется реконструировать памятники истории 7–9 веков нашей эры «Ходжа Машхад», «Чилучорчашма» и крепость «Хулбук», — цитирует РИА Новости сотрудника пресс-службы областной администрации.
Отмечается, что средства будут выделены в два этапа в ходе реализации проекта по развитию села. На реконструкцию природно-исторического комплекса «Чилучорчашма» направят $2 млн, $1 млн предназначен для работ в крепости «Хулбук», $400 тыс. пойдут на медресе и мавзолей «Ходжа Машхад».
В рамках проекта власти разместят на трассах и туристических маршрутах указатели на трёх языках. Щиты будут содержать информацию о месте расположения историко-культурных объектов, зон отдыха и курортов.