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  4 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Латвии 19 граждан Таджикистана освобождены из трудового рабства
рабство
рабство

CA-NEWS (TJ) -  Латвийские власти утверждают, что освободили 19 граждан Таджикистана из рабства. Трое из них уже вернулись на родину, остальные 16 человек находятся в государственном приемнике-распределителе, сообщает Радио Свободы.

Как сообщил латвийский телеканал LNT, в трудовую инспекцию обратились граждане Таджикистана с жалобой на то, что они уже в течение четырех месяцев работают в одной из строительных компаний в Латвии и получают за свой труд мизерные деньги, которых не хватает даже на еду. Трудовые мигранты утверждают, что содержатся в плохих условиях и голодают.

Представитель Государственной инспекции по труду Байба Пушукалне сказала, что после первоначальной проверки условий проживания и работы трудовых мигрантов, они привлекли к проверке органы министерства внутренних дел. Проверяющие пришли к выводу, что граждане Таджикистана попали в трудовое рабство. Их паспорта были изъяты работодателем, чтобы они не избегали работы и не смогли сбежать на родину.

"Их поставили в безвыходное положение и держали впроголодь в чужой стране", - отметила координатор МВД по борьбе с торговлей людьми Ласма Стабиня. По ее словам, это первый случай трудового рабства мигрантов на территории Латвии.

"В комнате, в которой проживали трое мигрантов, всего было восемь картофелин и две луковицы. Холодильник вообще пустой, и работодатель не давал им достаточно денег, чтобы они не голодали. Некоторые из мигрантов заболели, и причиной этой болезни могло быть голодание. Есть все признаки попадания этих людей в рабство", - отметила руководитель неправительственной организации "Убежище и защита" Сандра Залтсмане, которая сейчас оказывает посильную финансовую и юридическую помощь, и разместила их в своем приюте.

В репортаже телеканала LNT представитель МВД Латвии сказал, что они в настоящее время проверяют условия труда всех зарегистрированных в этой стране трудовых мигрантов, чтобы привлечь виновных работодателей к ответственности за ненадлежащие условия труда. Отмечается, что большинство трудовых мигрантов прибыло из Украины и Таджикистана.

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