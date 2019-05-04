В РФ 13-летняя школьница забеременела от отчима-педофила

CA-NEWS (TJ) - Жуткий случай произошел в Ленинградской области РФ: в Гатчине 38-летний отчим на протяжении нескольких месяцев насиловал дочь своей сожительницы, 13-летнюю школьницу.

Преступление вскрылось после того, как девочка забеременела и была вынуждена обратиться в центральную районную больницу. Шокированные врачи передали рапорт полицейским, сообщает издание «Невские новости».

Обследование показало, что подросток находится уже на 29-й неделе беременности. Сама девочка призналась, что сожитель ее мамы, приезжий из Таджикистана, насиловал ее с 2017 года, однако она боялась рассказывать о произошедшем.

Правоохранители немедленно схватили мигранта-педофила в одном из домов деревни Тихковицы. Им оказался мужчина 1981 года рождения, который прибыл в Россию на заработки, однако на момент ареста нигде не работал.

На мужчину завели дело по части 4 статьи 131 УК РФ («Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста»). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В настоящий момент следственные действия продолжается, полиция опрашивает свидетелей, в том числе мать пострадавшей. С самой девочкой работают психологи. Будет ли она рожать, не сообщается.