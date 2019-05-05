Мадуро призвал военных быть готовыми к вторжению США

Мадуро

CA-NEWS (CA) - Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных готовиться защищать страну в случае вторжения США, передает РИА Новости.

"Военные должны быть готовы защищать страну с оружием в руках, если однажды Североамериканская империя посмеет посягнуть на эту землю, эту священную землю", — сказал глава государства, обращаясь к тысячам молодых кадетов на маневрах в штате Кохедес.

Накануне СМИ сообщали, что американские власти смогли бы заручиться поддержкой высокопоставленных военных в Венесуэле, если бы в мае 2017 года Вашингтон помог одному из генералов, который запрашивал визу в США.

В январе в Боливарианской Республике начались массовые протесты против законного президента страны Николаса Мадуро. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом.

Этот шаг поддержали США и некоторые другие страны. Помпео заявил, что Вашингтон больше не признает власти во главе с Мадуро, который, в свою очередь, объявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами.

В поддержку действующего лидера Венесуэлы выступили Россия, а также, в частности, Мексика, Китай, Турция и Индонезия. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

Хуан Гуаидо 30 апреля объявил о начале финальной фазы операции "Свобода", которая направлена на свержение Мадуро. Ему выразили поддержку американские политики.

Так, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал боливарианскую армию перейти на сторону лидера оппозиции. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что поддерживает Гуаидо, так как "демократия не может потерпеть поражение".

Однако армия осталась верна законным властям, несмотря на сигналы из Вашингтона. Попытка госпереворота была признана провальной.

По словам Гуаидо, он рассчитывал, что военнослужащие перейдут на сторону оппозиции и Мадуро сложит с себя полномочия, но этого не произошло. Он также допустил возможность внешнего вмешательства.