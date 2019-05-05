РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Нетаньяху приказал «массированно атаковать» боевиков в секторе Газа
Нетаньяху
Нетаньяху

CA-NEWS (CA) -  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ армии продолжать «массированные атаки» против боевиков в секторе Газа, которые продолжают ракетные обстрелы израильской территории.

«Сегодня утром я отдал приказ Армии обороны Израиля продолжать массированные атаки против террористических элементов в секторе Газа», – передает слова Нетаньяху РИА «Новости».

По его словам, он распорядился усилить развернутые на границах анклава войска дополнительной бронетехникой, пехотой и артиллерией.

Также военные Армии обороны Израиля сообщили, что перебрасывают на юг бронетанковую бригаду, которая должна быть при необходимости задействована в наступательных операциях.

За сутки группировки сектора Газа выпустили около 430 ракет и мин. Израиль ответил ударами по 220 целям.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Душанбе прошёл фестиваль «Сто оттенков чакана»
  • Северная Корея запустила несколько ракет малой дальности - СМИ
  • Израиль атаковал ракетные установки в секторе Газа
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×