Нетаньяху приказал «массированно атаковать» боевиков в секторе Газа

Нетаньяху

CA-NEWS (CA) - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ армии продолжать «массированные атаки» против боевиков в секторе Газа, которые продолжают ракетные обстрелы израильской территории.

«Сегодня утром я отдал приказ Армии обороны Израиля продолжать массированные атаки против террористических элементов в секторе Газа», – передает слова Нетаньяху РИА «Новости».

По его словам, он распорядился усилить развернутые на границах анклава войска дополнительной бронетехникой, пехотой и артиллерией.

Также военные Армии обороны Израиля сообщили, что перебрасывают на юг бронетанковую бригаду, которая должна быть при необходимости задействована в наступательных операциях.

За сутки группировки сектора Газа выпустили около 430 ракет и мин. Израиль ответил ударами по 220 целям.