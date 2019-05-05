РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
Актобе, бессмертный полк
Актобе, бессмертный полк

CA-NEWS (KZ) -  Власти казахстанского города Актобе решили отказаться от проведения акции «Бессмертный полк», которое должно было состояться 9 мая в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Отмечается, что такое решение было принято после обращения
участников акций предыдущих лет, пожаловавшихся на выброшенные в урны портреты погибших в Великой Отечественной войне. Также власти выразили опасение, что из-за проведения акции на дорогах могут образоваться заторы, что вызовет для жителей города большие неудобства.

Как отметили в администрации, организаторы подобных мероприятий должны были за 10 дней до проведения акции подать заявление в органы исполнительной власти, однако этого не было сделано.

Власти предложили всем желающим почтить память участников Великой Отечественной войны, присоединившись к праздничным мероприятиям, которые пройдут 9 мая в парке Первого президента Республики Казахстан.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Открылся самый дорогой курорт в мире
  • Роспотребнадзор сообщил о случаях заболевания чумой в Монголии
  • Более 10 млн жителей КНДР столкнулись с нехваткой продовольствия
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×