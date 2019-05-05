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  5 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе открылась восстановленная российскими военными «Аллея славы»
Аллея Славы
Аллея Славы

CA-NEWS (TJ) -  Российские военнослужащие восстановили "Аллею славы" на православном кладбище в Душанбе. Как сообщили в субботу в пресс-службе Центрального военного округа в субботу, аллея и мемориал "Вечный огонь" открылись для посещения в Душанбе.

"Аллея восстанавливалась усилиями военнослужащих 201-й военной базы и группы "Память 201", мемориал "Вечный огонь" также создавался под их присмотром. У "Вечного огня" была установлена мемориальная доска с памятными словами о воинах-интернационалистах, которые погибли и были похоронены на этом кладбище. "Аллея Славы" составила единый историко-архитектурный ансамбль с "Вечным огнем", - говорится в распространенном сообщении.

В пресс-службе добавили, что в открытии приняли участие представители 201-й военной базы, посольства России и Россотрудничества в Таджикистане, а также студенты и преподаватели Российско-таджикского Славянского Университета, ветераны военных конфликтов.

На фронтах Великой Отечественной войны в 1941-1945 годов воевали более 300 тыс. жителей Таджикистана, 92 тыс. из них не вернулись домой. 54 человека стали Героями Советского Союза, еще 15 были награждены орденами Славы, передает ТАСС.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Она располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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