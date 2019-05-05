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  5 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Одного из лидеров ИГ ликвидировали в Афганистане
ИГ
ИГ

CA-NEWS (CA) -  В Афганистане уничтожен один из главарей «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России). Об этом сообщает МВД Исламской Республики.

По заявлению силовиков, в провинции Баглан отряду спецназа удалось ликвидировать Муфти Узбека, отвечавшего за финансовую поддержку ИГ в Центральной Азии. Помимо высокопоставленного члена террористической группировки, были уничтожены трое рядовых боевиков. В ходе спецоперации было захвачено большое количество оружия, передает Лента.ру.

В конце декабря 2018 года сообщалось о ликвидации в Афганистане Султана Азиза Азама, представителя всей ячейки ИГ в Пакистане и Афганистане «Вилаят Хорасан». Кроме того, он отвечал за вербовку в ряды группировки, а также сам участвовал в расправах над мирными гражданами.

ИГ в 2017 году существенно нарастило свою мощь в Афганистане после потери позиций в Ираке и Сирии. Спецпредставитель президента, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов пояснил, что Москва первой забила тревогу из-за концентрации боевиков в приграничных с Таджикистаном и Туркменистаном афганских провинциях.

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