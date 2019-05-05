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  6 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Шереметьево при посадке загорелся самолет (видео)

CA-NEWS (CA) -  Пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Об этом 5 мая сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Пассажирский самолет вылетел из Шереметьево в Мурманск. Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, при посадке загорелся", - сказал собеседник агентства.

Самолет вылетел около 18:00 мск из Шереметьево, сделал несколько кругов над Московской областью и резко пошел на снижение. Около 18:40 он совершил посадку.

"Предварительно, есть пострадавшие. Направлены как минимум 10 скорых", - сказал источник.

Число пострадавших увеличилось до шести человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

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Публикация от Mikhail Savchenko (@mikkentosh) 5 Май 2019 в 8:51 PDT

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