В Шереметьево при посадке загорелся самолет (видео)

CA-NEWS (CA) - Пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Об этом 5 мая сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Пассажирский самолет вылетел из Шереметьево в Мурманск. Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, при посадке загорелся", - сказал собеседник агентства.

Самолет вылетел около 18:00 мск из Шереметьево, сделал несколько кругов над Московской областью и резко пошел на снижение. Около 18:40 он совершил посадку.

"Предварительно, есть пострадавшие. Направлены как минимум 10 скорых", - сказал источник.

Число пострадавших увеличилось до шести человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.