В Шереметьево при посадке загорелся самолет (видео)
- Азия и мир, происшествия
- 22:10, 05 мая 2019
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- Обновлено: 22:11, 05 мая 2019 Кыргызча
CA-NEWS (CA) - Пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Об этом 5 мая сообщили ТАСС в экстренных службах.
"Пассажирский самолет вылетел из Шереметьево в Мурманск. Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, при посадке загорелся", - сказал собеседник агентства.
Самолет вылетел около 18:00 мск из Шереметьево, сделал несколько кругов над Московской областью и резко пошел на снижение. Около 18:40 он совершил посадку.
"Предварительно, есть пострадавшие. Направлены как минимум 10 скорых", - сказал источник.
Число пострадавших увеличилось до шести человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
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