В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

Шереметьево, катастрофа

CA-NEWS (CA) - Всего на борту лайнера находились 78 человек, включая членов экипажа. Самолет направлялся из Москвы в Мурманск, но вернулся в аэропорт вылета, где загорелся при посадке, передает РБК.

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, сообщает ТАСС.

«41 человек погиб», — заявила она журналистам.

Ранее в СК сообщили, что на борту лайнера находились 78 человек, включая членов экипажа. Таким образом, выжили 37 человек.

На сайте «Аэрофлота» появился список выживших пассажиров, на данный момент (01:00) в нем 33 фамилии. В авиакомпании подчеркнули, что список неполный и будет обновляться по мере поступления данных.

Лайнер выполнял рейс по маршурту Москва — Мурманск. Он вылетел из Шереметьево в 18:02, но «по технической причине» вернулся в аэропорт, где загорелся после посадки. Пассажиров эвакуировали при помощи аварийных трапов. По факту случившегося возбудили уголовное дело.