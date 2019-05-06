Появилось видео посадки горящего самолета в Шереметьево

CA-NEWS (CA) - Пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая. На борту находилось 78 человек, 41 из них погибли.

Самолёт, следовавший рейсом Москва — Мурманск, вернулся в аэропорт через 30 минут после взлёта. Согласно Flightradar, самолёт подал сигнал бедствия через 20 минут после взлёта.

По данным «Аэрофлота», двигатели самолёта загорелись после приземления.