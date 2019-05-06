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  6 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Появилось видео посадки горящего самолета в Шереметьево
Предыстория: В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

CA-NEWS (CA) -  Пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая. На борту находилось 78 человек, 41 из них погибли.

Самолёт, следовавший рейсом Москва — Мурманск, вернулся в аэропорт через 30 минут после взлёта. Согласно Flightradar, самолёт подал сигнал бедствия через 20 минут после взлёта.

По данным «Аэрофлота», двигатели самолёта загорелись после приземления.

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