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  6 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Хиве вход в крепость Ичан Кала сделали платным

CA-NEWS (UZ) -  На древние ворота в город-музей под открытым небом Ичан-Кала установлен турникет. Теперь каждый, кто хочет войти в Ичан Калу должен заплатить по 10000 сумов (более $1), передает centralasian.org.

Директор музея-заповедника сообщил, что вход в Ичан-Калу решено сделать платным, чтобы увеличить доходы от туризма. Однако это создаёт трудности населению, живущему в исторической части города.

69-летний Джуманазар, который живет в Ичан-Кале, говорит, что турникеты дорого обходятся ему.

- Мне приходится проходить через «Ота дарвоза» (Отец-вороты - прим.ред) дважды в день. Если платить 10000 сумов каждый раз, то моей пенсии не хватит», - говорит Джуманазар.

Студент из Хивы Равшанбек говорит, что вынужден идти домой в Ичан-Калу в обход, чтобы не платить 10 000 сумов. "Можно пройти бесплатно с задней стороны, но это далеко. Если вы идете через «Ота дарвоза», вы должны заплатить. Есть билеты и по 25 000 сумов ($3), в этом случае музеи будут бесплатны. - рассказывает Равшанбек. Тем, кто живет в крепости Ичан-Кала стало тяжело, наш вход в свои дома сделали платным».

Руководство Государственного музея-заповедника Ичан-Кала установило турникеты к воротам для увеличения доходов от туристической индустрии и сделало доступ к музею под открытым небом платным.

- Мы сделали это, чтобы увеличить доходы от туристов. Население может войти, обойдя с другой стороны. В дальнейшем мы планируем сделать постоянные билеты для жителей Ичан Калы, - говорит сотрудник музея под открытым небом.

Ходили разговоры, что в пригороде Хивы будут построены современные многоэтажные дома и население, живущее в исторической части города, постепенно переселят.

Однако ученый секретарь музея-заповедника Ичан-Кала Дилмурод Бободжонов заявил, что коренное население Ичан-Калы является неотъемлемой частью города и его не будут переселять.

Хива была включена в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в Центральной Азии в 1968 году как древний город, где исторически всегда проживали люди.

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