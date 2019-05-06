В Узбекистане группа интеллигентов выступила с инициативой придать русскому языку официальный статус

CA-NEWS (UZ) - Накануне официального визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Узбекистан около 20 представителей русскоговорящей интеллигенции предложили дать русскому языку официальный статус.

Предложение инициаторов, среди которых имеются народные артисты, известные художники и кинематографисты Узбекистана, было опубликовано на страницах интернет-издания, считающегося составляющей частью кремлевской пропаганды. Как стало известно, данная инициатива была обсуждена на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Русского культурного центра в Ташкенте, который осуществляет свою деятельность при финансовой поддержке Федерального агентства «Россотрудничество». Обязательства по сбору подписей взял на себя журналист Аъло Хаджаев.

Предложение группы интеллигентов было опубликовано на сайте Vesti.uz, которое зарегистрировано в Узбекистане в качестве сетевого СМИ, но занимается пропагандой интересов России в этой стране.

Как говорит журналист из Узбекистана Сардор Салим, в день публикации статьи на сайте были подписи всего лишь трех «интеллигентов». "В день публикации статьи в ней были приведены только мнения профессора Юсуфа Абдуллаева, Муяссар Максудовой и юриста Сайёры Хаджаевой. Позже там появились подписи других народных артистов и представителей искусства. Но после того, как в узбекском сегменте Интернета выразили резкое недовольство относительно этого предложения, подпись Сайёры Хаджаевой исчезла", – говорит собеседник.

Известный мультипликатор Назим Туляходжаев и народная артистка СССР Бернара Кариева в разговоре с журналистом «Озодлика» особо подчеркнули, что «придание официального статуса русскому языку, сыгравшего формирующую роль в культурно-просветительском развитии узбекской нации, станет восторжествованием справедливости».

Известная балерина, народная артистка СССР Бернара Кариева 3 мая сказала, что «придание русском языку официального статуса станет своего рода выражением почтения воспитавшему нас Советскому Союзу и великому русскому народу, который является его основой».

– В день приезда российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Интернете было опубликовано заявление нашего премьер-министра Арипова о том, что «Узбекистан начинает войну с георгиевскими ленточками». Ну, неужели больше нечем в Узбекистане заняться?! Я была настолько возмущена, не знала с кем поделиться этим. На следующим день от имени президента Мирзияева написали, что «Узбекистан приступил к распространению георгиевских ленточек». Что это такое?! Сначала войну объявляют, а на следующий день выходит совсем другое заявление. Я была возмущена и не знала, какому заявлению наших властей верить. В это время мне позвонил Аъло Максумович (имеет ввиду журналиста Аъло Хаджаева – Ред.). Он говорит мне: «К нам приезжает Лавров, накануне его визита мы выступили с инициативой придать русскому языку статус государственного в Узбекистане, вы тоже поставьте свою подпись». «Конечно», сказала ему я. Потому что я не знаю узбекского языка. Ну и что? Я училась в Москве, жила в Москве. Почему я должна учить узбекский язык? Я не хочу. Зачем мне силы тратить? Мне 80 лет! Почему я на старости лет должна учить узбекский язык? Захожу в аптеку, а на коробке лекарства все написано на узбекском языке. Я хочу, чтобы инструкция была написана на русском языке. Если русскому языку придадут статус государственного языка, то это будет нашей благодарностью русскому народу. Если мы не сделаем этого, то нас бог накажет. И Арипов, и Мирзияев учились в советское время, они выучились и достигли высот благодаря Советскому Союзу, – говорит известная балерина.

Известный узбекский писатель Мурод Мухаммад Дуст, долгие годы проработавший пресс-секретарем президента Узбекистана, предполагает, что предложение о придании русскому языку государственного статуса в Узбекистане исходит «сверху».

Однако узбекистанский художник с мировым именем Вячеслав Ахунов, представляющий свои работы на международных выставках, назвал группу интеллигентов, выступивших с инициативой придать русскому языку официальный статус, лицами с «колониальным мышлением».

​21 октября 1989 года Верховный совет Узбекской ССР принял закон, который придал статус государственного узбекскому языку.