Учредитель Радио «Гранд» опровергла связь с экс-мужем Гульнары Каримовой

Рустам Мадумаров

CA-NEWS (UZ) - Руководство первой коммерческой радиостанции Узбекистана – Радио «Гранд» опровергло свою связь с экс-мужем Гульнары Каримовой и прокомментировало решение забрать радиостанцию в пользу государства.

Напомним, что на днях стало известно, что в Ташкенте на продажу выставили 100 процентную долю фирмы «EDEL VEYS-ALI», которая владеет Радио Гранд.

«Спустя 20 лет работы в нашу дверь, к нашему руководителю и учредителю Светлане Хон стучат представители MIB и сообщают, что ее радиостанция, оказывается, не ее. Тяжело поверить, что это происходит, но это так. Имеются все подтверждающие документы владельца Хон С.Н. начиная с 2002 года, заверенные всеми необходимыми инстанциями. Но ни одна из структур, в которую обратились, не сделала ничего, чтобы разобраться в ситуации», – говорится в сообщении, размещенном в Facebook'е.

В сообщении также отмечено, что никаких документов, подтверждающих, что Рустам Мадумаров (экс-муж Гульнары Каримовой) имеет хоть какое-то отношение к организации, не предоставлено, так как дело находится под грифом «Секретно».

«Был суд, на котором было вынесено решение забрать Радио «Гранд» в пользу государства. Как вы прекрасно понимаете, ни одного представителя нашего радио на этот суд не пригласили. И известили Светлану Хон об этом в конце прошлого года, любезно постучавшись в двери с просьбой выметаться. Мы уверены, что имеет место чудовищная ошибка, но по какой-то причине она еще не решена», – подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что фирма, якобы принадлежащая бывшему мужу Гульнары Каримовой, будет продана методом демпинга. Оценочная цена составила 4,1 млрд. сумов. Аукцион должен пройти 8 мая текущего года.

«Но это еще не все! Из новостей стало известно, что чудесным образом «Гранд» подешевел почти в два раза. Выглядит так, будто некое лицо уже решило, за какую сумму заберет радио, и теперь просто ждет 8 мая», – отмечается в сообщении.