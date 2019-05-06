Душанбе намерен вернуть из Сирии 34 жен и детей таджикских боевиков ИГ

ИГ, женщины

CA-NEWS (TJ) - В МИД Таджикистана с просьбой о содействии в возвращении на родину обратились 34 таджикские женщины, находящиеся в палаточных лагерях беженцев ООН в Сирии. У каждой из них от 1 до 5 детей.

30 апреля из Ирака в Таджикистан были возвращены 84 ребенка таджикских боевиков «Исламского государства», но за последний год из Сирии не был возвращен ни один таджикистанец.

Власти Таджикистана заявили, что с большей долей вероятности число жен и детей таджикских боевиков ИГ в местности Эль-Хасака, которая находится под контролем Демократических сил Сирии, намного больше.

Женщины, которые через родных по Интернету обратились к властям, попали в плен к курдам за последние два года, во время освобождения территорий, занятых ИГ. Количество граждан Таджикистана, освобожденных в марте-апреле этого года в Багузе - последнем разгромленном центре боевиков на территории Сирии, еще не подсчитано.

​В Министерстве иностранных дел Таджикистана сообщили 3 мая, что начали работу по возвращению женщин и детей из Сирии и, скорее всего, до конца мая таджикские дипломаты будут командированы в эту страну. С кем ведутся переговоры по этому вопросу – не сообщается.

Среди тех, кто с нетерпением ждет возвращения на родину - 26-летняя таджичка Шаходат. Женщина вместе с двумя малолетними детьми полтора года живет в лагере для беженцев Аль-Хол. Год назад Шаходат попала в плен к курдам во время освобождения деревушки от боевиков ИГ. После трех месяцев ареста ее отправили в специальный лагерь для жен и детей боевиков этой террористической организации.

Шаходат рассказала 3 мая, что ее муж-таджик был убит в 2016 году и ее повторно выдали замуж за тунисца. Иностранный муж был взят в плен и сейчас находится за решеткой. «Мои родные обратились за помощью к властям. Они нам дали номера вотсап и мы передали всю информацию в МИД Таджикистана. Обещали вызволить нас, но прошло уже 6 месяцев и пока никаких известий», - сказал она.

Проблема Шаходат в том, что у нее нет никаких документов, а двое ее детей родились на территории, подконтрольной ИГ. Но в отличие от Ирака, где жен боевиков ИГ судят за пособничество терроризму, Шаходат находится на свободе.

В иракских тюрьмах находятся 43 таджикские женщины, которые были приговорены к длительным срокам заключения – от 20 до 30 лет, а некоторые получили пожизненные сроки. Власти вернули на родину практически всех детей, решается вопрос и о возвращении их матерей.

Салах Кемин, представитель Демократических сил Сирии, сказал 3 мая, что женщины, которые содержатся в лагерях для беженцев, к ответственности привлечены не будут. По его словам, в адрес правительств стран Центральной Азии направлены письма с просьбой поскорее принять меры по возвращению своих соотечественников. Из стран Центральной Азии лишь Казахстан вернул на родину около 50 женщин и детей, а также несколько мужчин из Сирии.

Дипломатический работник на условиях анонимности сообщил Радио Озоди, что проблема в вопросе возвращения соотечественников из Сирии состоит в том, что Таджикистан не имеет с Демократическими силами Сирии никаких дипломатических отношений. А эти силы являются оппозиционными к правительству Башара Асада. «Наши представители должны выехать в Дамаск. Необходимо в первую очередь переговорить с законным правительством, а уже после – с курдскими отрядами и другими группами, которые признаны на международном уровне. Женщины находятся не в тюрьмах, но в руках различных группировок Сирии, вот в чем загвоздка», - отметил собеседник.