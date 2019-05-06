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  6 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаев поздравил казахстанцев с началом Рамазана

CA-NEWS (KZ) -  Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с началом Рамазана.

Акорда приводит текст поздравительного сообщения.

"Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с началом священного для всех мусульман месяца Рамазан.

Это время безграничного добра, обращения к нравственным началам, духовного очищения и самосовершенствования. Созидательный потенциал Ислама направлен на укрепление традиционных ценностей и гуманистических идеалов в нашем обществе и во всем мире. Соблюдение поста в дни Рамазана напоминает верующим о милосердии и прощении, смирении и добродетели.

Благодаря мудрой политике Елбасы в Казахстане сохраняется атмосфера единства, взаимопонимания, межэтнического и межконфессионального согласия.

Пусть дни священного месяца Рамазан принесут всем мир, благополучие и процветание!".

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