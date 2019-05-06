CA-NEWS (KZ) - Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с началом Рамазана.
Акорда приводит текст поздравительного сообщения.
"Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас с началом священного для всех мусульман месяца Рамазан.
Это время безграничного добра, обращения к нравственным началам, духовного очищения и самосовершенствования. Созидательный потенциал Ислама направлен на укрепление традиционных ценностей и гуманистических идеалов в нашем обществе и во всем мире. Соблюдение поста в дни Рамазана напоминает верующим о милосердии и прощении, смирении и добродетели.
Благодаря мудрой политике Елбасы в Казахстане сохраняется атмосфера единства, взаимопонимания, межэтнического и межконфессионального согласия.
Пусть дни священного месяца Рамазан принесут всем мир, благополучие и процветание!".