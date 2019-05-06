Полиция Ашхабада перестала останавливать темные автомобили

CA-NEWS (TM) - Полиция Ашхабада перестала останавливать и штрафовать владельцев цветных и темных автомобилей. В начале недели перестали останавливать машины "другого" цвета и отправлять на штрафстоянку, если останавливали, так только для проверки наличия техосмотра, так как "небелым" машинам техосмотр пройти было невозможно. Если срок действия техосмотра не истек, то машину отпускают, если нет, то отправляют на техосмотр, но при этом претензий к цвету не озвучивают, сообщает 5 мая Азатлык.

В течение прошлой недели на улицах города стали появляться автомобили различных цветов и оттенков. При этом уведомлений о снятии запрета на другие цвета, кроме белого, не было, точно так же, как не было официального уведомления о введении запрета.​ Ограничения остались только в отношении черного цвета.

Впервые сообщения о запрете и наказании за использование темных автомобилей появились в декабре 2017 года. Тогда сообщалось о начале эвакуации частного автотранспорта темного цвета с улиц Ашхабада, городских парковок и автостоянок возле жилых домов, на штраф стоянку дорожной полиции. Меры по эвакуации осуществлялись, зачастую без предупреждения.

Перекраска автомобилей в белый цвет была единственным выходом для многих автовладельцев, что требует материальных вложений и соблюдения формальных процедур, согласно которым владельцы темных и цветных машин должны были обращаться в полицию за разрешением перекрасить автомашину в белый цвет.

Несмотря на запрет, цветных автомобилей все еще много, так как у многих не было средств или желания на перекраску, а продать транспорт было невозможно.

Многие владельцы "небелых" авто просто не желали подвергать машины перекраске, так как машину приходится для этого разбирать, окрашивать разные детали кузова, а потом собирать вновь, а квалифицированных специалистов для качественного выполнения этих работ - почти нет.

После того, как полиция перестала останавливать цветные автомобили, снова оживился автомобильный рынок, в продаже появились еще не перекрашенные авто, немного поднялись цены. В четверг на столичной толкучке уже были в продаже машины разных цветов.

Более года жителям Туркменистана было запрещено пользоваться автомобилями всех цветов, кроме белых, серебристых, а также светлых оттенков. Полиция, ссылаясь на устный запрет руководства, штрафовала автовладельцев, отбирая автомобили у владельцев. Задержанные автомобили направлялись на штрафстоянку.