NASA опубликовало детальное изображение Вселенной

CA-NEWS (CA) - NASA опубликовало самую детальную в истории фотографию Вселенной. На фото изображены более 256 тысяч галактик.

Фотография стала результатом 16-летней работы телескопа «Хаббл». За это время он сделал более 7,5 тысячи снимков, а специалисты NASA объединили их в одну большую мозаику. В частности, на изображении можно увидеть галактики, которые родились спустя всего 500 миллионов лет после Большого взрыва.