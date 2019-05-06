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  6 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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NASA опубликовало детальное изображение Вселенной

CA-NEWS (CA) -  NASA опубликовало самую детальную в истории фотографию Вселенной. На фото изображены более 256 тысяч галактик.

Фотография стала результатом 16-летней работы телескопа «Хаббл». За это время он сделал более 7,5 тысячи снимков, а специалисты NASA объединили их в одну большую мозаику. В частности, на изображении можно увидеть галактики, которые родились спустя всего 500 миллионов лет после Большого взрыва.

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