В Алматы Асию Тулесову и Бейбарыса Толымбекова выпустили на свободу на день раньше

CA-NEWS (KZ) - Активисты, вывесившие вдоль дороги плакат "От правды не убежишь" во время марафона в Алматы, вышли на свободу, сообщает informburo.kz.

По словам адвоката Аси Тулесовой и Бейбарыса Толымбекова, их должны были отпустить утром 6 мая, но сотрудники колонии вечером 5 мая привезли активистов домой к Тулесовой.

"Сотрудники спецприёмника доставили их двоих домой к Асе. Впервые такое вижу и очень удивлена. В соответствии с законом они должны были выходить в 9 часов 10 минут 6 мая. Почему их раньше выпустили – вопрос не ко мне, но, скорее всего, испугались, что их встречать собиралось очень много людей, чтобы не было очередного митинга", – рассказала адвокат Жанара Балгабаева.

21 апреля активисты вышли на трассу "Алматы Марафона" и развернули плакаты с надписями "От правды не убежишь", "#У меня есть выбор", "#AdilSailayshin". Их задержали полицейские.

В отношении двух участников акции – Бейбарыса Толымбекова и Асии Тулесовой собрали административные материалы по статье 488, часть 3, КРКобАП ("Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций"). Специализированный межрайонный административный суд города Алматы вынес решение арестовать правонарушителей на 15 суток. Асия Тулесова и Бейбарыс Толымбеков подали апелляционные жалобы на это решение, но 22 апреля суд отклонил их жалобы.