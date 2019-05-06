Израиль и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа

CA-NEWS (CA) - Представители Израиля и Палестины договорились о прекращении огня после обстрела сектора Газа со стороны израильских военных. Об этом 6 мая сообщает Reuters.

По данным агентства, соглашение было достигнуто при посредничестве Египта.

Ранее Израиль атаковал 320 целей в секторе Газа. В результате обстрелов в Израиле погибли четыре человека, а в секторе Газа – не менее 16, среди погибших есть мирные жители.