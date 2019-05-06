Возобновлен транзит туркменского газа через территорию Казахстана в Россию

- Туркменистан, общество
- 9:59, 06 мая 2019
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CA-NEWS (TM) - Национальный оператор АО «КазТрансГаз» возобновил транзит туркменского товарного газа через территорию Казахстана в Россию по магистральному газопроводу «Средняя Азия – Центр», сообщает пресс-служба КазТрансГаз.
Объем транспортировки туркменского газа в Россию по магистральному газопроводу «Средняя Азия – Центр» составляет 15 млн кубометров в сутки. С начала возобновления транзита через территорию Казахстана уже протранспортировано более 220 млн кубометров газа.
Транзит туркменского газа через газотранспортную систему Казахстана был прекращен в 2016-м году.
В начале 2019 года между Туркменистаном и Россией были достигнуты договоренности о возобновлении поставок газа в рамках действующего межправительственного Соглашения о сотрудничестве в газовой сфере до 2028 года. Это позволило восстановить взаимовыгодное сотрудничество в газовой сфере сразу трем государствам.