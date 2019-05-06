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  6 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Возобновлен транзит туркменского газа через территорию Казахстана в Россию

CA-NEWS (TM) -  Национальный оператор АО «КазТрансГаз» возобновил транзит туркменского товарного газа через территорию Казахстана в Россию по магистральному газопроводу «Средняя Азия – Центр», сообщает пресс-служба КазТрансГаз.

Объем транспортировки туркменского газа в Россию по магистральному газопроводу «Средняя Азия – Центр» составляет 15 млн кубометров в сутки. С начала возобновления транзита через территорию Казахстана уже протранспортировано более 220 млн кубометров газа.

Транзит туркменского газа через газотранспортную систему Казахстана был прекращен в 2016-м году.

В начале 2019 года между Туркменистаном и Россией были достигнуты договоренности о возобновлении поставок газа в рамках действующего межправительственного Соглашения о сотрудничестве в газовой сфере до 2028 года. Это позволило восстановить взаимовыгодное сотрудничество в газовой сфере сразу трем государствам.

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