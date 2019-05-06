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  6 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане к Рамадану подорожала еда

CA-NEWS (TJ) -  Цены на продукты перед праздником Рамадан ( тадж- Рамазон: прим.ред) в Таджикистане растут каждый год. Первыми дорожают самые простые продукты - мука, масло, картофель и рис, лук. Жители страны запасаются впрок. Кто-то говорит, что делает покупки чтобы потом в пост не утруждать себя регулярными походами на рынок, другие боятся еще большего роста цен и набирают всего и помногу.


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