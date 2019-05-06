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  6 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана направил соболезнования президенту России
Узбекистан и РФ
Узбекистан и РФ

CA-NEWS (UZ) -  Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину соболезнования в связи с человеческими жертвами в результате аварийной посадки самолета в аэропорту «Шереметьево» города Москвы.

Глава государства выразил слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Об этом сообщает пресс-служба президента Республики Узбекистан.

Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек.

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