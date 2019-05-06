Президент Узбекистана направил соболезнования президенту России

Узбекистан и РФ

CA-NEWS (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину соболезнования в связи с человеческими жертвами в результате аварийной посадки самолета в аэропорту «Шереметьево» города Москвы.

Глава государства выразил слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Об этом сообщает пресс-служба президента Республики Узбекистан.

Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек.