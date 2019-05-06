ВБ выделил Таджикистану $50 млн для борьбы со стихийными бедствиями

CA-NEWS (TJ) - Всемирный банк выделил Таджикистану $50 млн в рамках инвестиционного проекта по стратегическому финансированию после бедствий. За период 1992-2016 гг. экономический ущерб от бедствий в Таджикистане составил в целом $1,8 млрд, а пострадало почти 7 миллионов человек. Согласно исследованиям всемирного банка по землетрясениям и наводнениям, среднегодовые потери от наводнений могут достичь 1,4% ВВП, от землетрясений - 5%, сообщает 6 мая АП.

Проектом финансируется модернизация центров управления кризисными ситуациями.

Также он направлен на повышение потенциала института геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии в области оценки сейсмической опасности для более точной идентификации риска бедствий.

Кроме того, проект оказывает поддержку в подготовке стратегии финансовой защиты для смягчения риска фискальных потрясений, вызываемых бедствиями.