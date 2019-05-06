"The Independent" включила Монголию в список 6 лучших направлений для отдыха в июле

CA-NEWS (MNG) - Британская газета The Independent опубликовала 6 направлений, куда можно отправиться этим летом. Загадочная и отдаленная, Монголия - для путешественников, которые хотят избежать безумной толпы, сообщает khadlan.mn.

Познакомьтесь с кочевой жизнью в пустыне Гоби в Three Camel Lodge, спите в юртах и наблюдайте за 13-вековым образом жизни местных семей, которые пасут скот.

Если вы сможете запланировать свою поездку на фестиваль Наадам с 11 по 15 июля, где участники бросаются в борьбу, скачки и стрельбу из лука, тем лучше.

Между тем, в национальном парке Хустайн-Нуруу, в 100 км (62 милях) к юго-западу от столицы, все возможности для обнаружения дикой природы: от вымирающей дикой лошади Монголии - тахи, до таких хищников, как волки, мануулы и рыси.