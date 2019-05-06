Кровли школы и пятиэтажного дома снесло сильным ветром в Атырауской области

CA-NEWS (KZ) - В Атырауской области устраняют последствия вчерашнего сильного ветра, который снес крыши зданий и оставил некоторые дома без электричества, передает "Ак Жайык".

-Создана комиссия, определяется ущерб, - говорит заместитель акима Курмангазинского района Жастилек ХАСАНОВ. – Пока неизвестно, кто будет восстанавливать, потом определим.

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