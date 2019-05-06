За три месяца в Коалицию против пыток Таджикистана поступило 11 жалоб

CA-NEWS (TJ) - С 1 января по 31 марта текущего года, документировано одиннадцать обращений по вопросам применения пыток и жестокого обращения секретариатом Группы правовой помощи (ГПП) и организациями-членами Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности Таджикистана, сообщает Авеста.

По данным Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности РТ, заявители указали на следующие методы пыток и жестокого обращения: физическое насилие, когда к мизинцам рук и ног привязывали медные провода и пропускали электрический разряд тока, с целью принуждения подписания признательных показаний; психологическое насилие, когда угрожали, что приведут мать или супругу задержанного и вступят с ними в половое сношение, а задержанного изнасилуют резиновой дубинкой; психологическое давление, в результате чего жертва нанесла себе ложкой или вилкой телесные повреждения.

Отмечается, что пытки применялись с целью получения признательных показаний, наказания за совершение определённых действий или в качестве меры усмирения.

Возрастные группы жертв: в возрасте от 35 до 45 лет – 6 человек, в возрасте от 46 до 60 лет – 3 человек, в возрасте 22-34 лет – 1 человек и 1 несовершеннолетний.

Заявления на применение пыток поступили, в основном на органы внутренних дел (10 обращений) и 1 – на прокуратуру.