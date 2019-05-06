Мойте руки – призывают врачей эксперты ВОЗ

CA-NEWS (CA) - Ежегодно миллионы людей заражаются инфекционными заболеваниями, обращаясь за медицинской помощью. Половину таких заражений можно предотвратить, если все медики будут соблюдать надлежащую гигиену рук. Об этом напоминают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ежегодно 5 мая ВОЗ проводит кампанию «Спасите человеческие жизни: соблюдайте чистоту рук».

«Каждый человек имеет право на то, чтобы медицинская помощь не обернулась угрозой их здоровью, - будь то в полевом госпитале, в доме престарелых или в современной операционной, оснащенной по последнему слову техники. Мытье рук - казалось бы, элементарная процедура , но она - важная часть общей системы профилактики…», - напоминают в Европейском бюро ВОЗ.

Наиболее распространенными инфекциями, которыми пациенты заражаются в больницах, поликлиниках и медпунктах, являются инфекции мочевыводящих путей и послеоперационных ран, пневмония и инфекции крови. Из каждых 100 госпитализированных пациентов, по меньшей мере, 7 - в развитых странах и 10 - в развивающихся, оказались заражены какой-либо инфекцией в больнице.

«Адекватная гигиена рук - это первейшее средство профилактики инфекций и контроля над ними», - отметила Дорит Нитзан из ВОЗ. Она добавила, что соблюдение гигиены при медицинском уходе позволяет спасать жизни и предотвращать устойчивость к противомикробным препаратам.