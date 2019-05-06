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  6 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане аккредитовали 45 иностранных наблюдателей на выборы президента

CA-NEWS (KZ) -  Центральная избирательная комиссия Казахстана 6 мая приняла постановление об аккредитации 45 наблюдателей международных организаций на внеочередные выборы президента Казахстана, назначенных на 9 июня, сообщила пресс-служба ЦИК.

"Двадцать девятого апреля, 2 и 3 мая 2019 года поступили представления министерства иностранных дел для аккредитации 45 наблюдателей. Все они вынесены для акредитации", - говорится в сообщении ЦИК.

В информации отмечается, что "7 наблюдателей аккредитуются в составе Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ); 22 наблюдателя – от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ); 12 наблюдателей - Миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации безопасности и сотрудничества в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ) по наблюдению за выборами; 4 наблюдателя - Миссии Организации исламского сотрудничества (ОИС)".

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