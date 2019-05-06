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  6 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Фергане отцу тройняшек, названных в честь семьи президента, подарили автомобиль
Тройня, президент
Тройня, президент

CA-NEWS (UZ) -  Автомобиль "Cobalt" подарили от имени президента Узбекистана отцу тройни, названных Шавкатжон (в честь президента Шавката Мирзиёева), Зироатхон (в честь супруги президента Зироатхон Хошимовой) и Саидахон (в честь старшей дочери президента), родившимся в Фергане, сообщает издание «Дарё».

1 мая в семье Ислома и Дилоромхон Исроиловых родились трое детей. Тройняшки были названы в честь президента Узбекистана и его семьи. О рождении тройни впервые сообщили в соцсетях. Пользователи гадали, подарят ли семье автомобиль.

И вот, 5 мая, как сообщает издание, родители тройни получили автомобиль Cobalt, детские коляски и другие предметы первой необходимости для детей.

В настоящее время мама и дети находятся в хорошем здравии. Все они находятся под контролем врачей.

Мальчик Шавкатжон родился весом 1 кг 944 грамма, Зироатхон - 1 кг 972 грамма, Саидахон - 1 кг 888 граммов.

Как отмечали в соцсетях пользователи, сам отец семейства Исломжон был назван в честь первого президента Ислама Каримова.

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