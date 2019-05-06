Палестинские боевики хотят сорвать "Евровидение-2019", - СМИ

CA-NEWS (CA) - Палестинские боевики из группировки "Исламский джихад" пообещали помешать проведению в Израиле конкурса "Евровидение-2019", сообщает The Times of Israel.

Как пишет издание, радикалы считают фестиваль мероприятием, наносящим вред "палестинскому историческому и культурному мировоззрению".

При этом в пресс-службе израильского телеканала Kan, который будет транслировать песенный конкурс, сообщили, что обострение обстановки в Секторе Газа никак не повлияет на проведение мероприятия, а все делегации прибыли в Израиль и ведут подготовку, передает РИА Новости.

Полуфиналы и финал "Евровидения" запланированы на 14-18 мая с участием делегаций из 42 стран.