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  6 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон направил соболезнования президенту России

CA-NEWS (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину.

Эмомали Рахмон выразил соболезнования в связи с трагедией и просил передать чувства сопереживания родным и близким погибших.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Напомним, 5 мая самолет SSJ-100, следовавший из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево.

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