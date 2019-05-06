Эмомали Рахмон направил соболезнования президенту России

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину.

Эмомали Рахмон выразил соболезнования в связи с трагедией и просил передать чувства сопереживания родным и близким погибших.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Напомним, 5 мая самолет SSJ-100, следовавший из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево.