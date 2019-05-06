В Башкортостане шесть женщин из Узбекистана отравились угарным газом

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CA-NEWS (UZ) - В ночь с 4 на 5 мая шесть трудовых гражданок Узбекистана отравились угарным газом в Нуримановском районе Республики Башкортостан (Россия).

Все женщины работали на местной агрофирме и жили в частном доме. Причиной отравления стала топящаяся печь, сообщили в МИДе республики.

По информации Генерального консульства Узбекистана в Казани, женщины госпитализированы в Центральную районную больницу Нуримановского района. Врачи диагностировали отравление угарным газом средней степени тяжести. Угрозы жизни и здоровью пострадавших нет, планируется выписать их 6 мая.