В Башкортостане шесть женщин из Узбекистана отравились угарным газом
- Узбекистан, происшествия
- 12:34, 06 мая 2019
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газ
CA-NEWS (UZ) - В ночь с 4 на 5 мая шесть трудовых гражданок Узбекистана отравились угарным газом в Нуримановском районе Республики Башкортостан (Россия).
Все женщины работали на местной агрофирме и жили в частном доме. Причиной отравления стала топящаяся печь, сообщили в МИДе республики.
По информации Генерального консульства Узбекистана в Казани, женщины госпитализированы в Центральную районную больницу Нуримановского района. Врачи диагностировали отравление угарным газом средней степени тяжести. Угрозы жизни и здоровью пострадавших нет, планируется выписать их 6 мая.