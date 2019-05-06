Эмомали Рахмон порекомендовал дехканам отложить пост в месяц Рамазан

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CA-NEWS (TJ) - Глава Таджикистана Эмомали Рахмон порекомендовал сельхозпроизводителям отложить пост в месяц Рамазан, который наступил сегодня 6 мая.

В своем телеобращении по случаю наступления Рамазана, Эмомали Рахмон отметил, что священный для мусульман месяц ныне пришёлся на жаркое время. «Люди, работающие в поле и занятые другим тяжёлым трудом, держа пост, могут столкнуться с невыносимыми трудностями и даже подвергнуть опасности своё здоровье», - подчеркнул глава Таджикистана.

По его словам, если выращенный в поте лица урожай дехкан, не будет собран вовремя, то это может повлечь за собой непредвиденные проблемы, такие как повышение цен на сельхозпродукцию или даже голод. «Как указано в трудах мусульманских богословов, лица, занятые тяжёлым трудом, в том числе земледельцы и рабочие предприятий вправе не соблюдать пост. Эти лица могут держать пост в другое удобное для них время. В этом смысле в суре «Нисо» священного Корана сказано: «И не губите себя. Истинно, Бог милостив к вам», - цитирует Рахмона пресс-служба президента РТ.

Президент Эмомали Рахмон, поздравляя верующих с наступлением Рамазана, раскритиковал повышение цен на рынках накануне священного для мусульман месяца.

«Всё ещё наблюдаются случаи, когда торговцы в месяц Рамазан и в дни праздников с целью лёгкой наживы завышают цены на продукты, что омрачает настроение людей и вызывает у них недовольство. Тем самым, эти торговцы лишают себя и членов своей семьи благости в священный месяц», - отметил Эмомали Рахмон.

​В этом году священный месяц Рамазан наступил 6 мая, а уже за несколько дней до этой даты основные продукты питания – мясо, сахар, масло, овощи и мука подорожали в разы.