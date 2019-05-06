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  6 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия и ЭСКАТО провели консультации по вопросам трансграничной безбумажной торговли

CA-NEWS (MNG) -  2 мая министерство иностранных дел Монголии и Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) организовало национальные консультации по вопросам трансграничной безбумажной торговли. Участники обсудили проведенные оценки правовой и технической готовности Монголии к трансграничной безбумажной торговле и разработали национальный план действий, сообщает Монцамэ.

В консультациях приняли участие международные эксперты и представители Отдела торговли, инвестиций и инноваций ЭСКАТО ООН, а также правительственных и неправительственных организаций Монголии, в том числе главного таможенного управления, главного управления профессионального контроля, агентства по координации информационно-коммуникационных связей.

В плане действий изложены предлагаемые меры и мероприятия, такие как присоединение к Рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, полная электронизация деятельности, связанной с внутренней и внешней торговой операцией, а также обновление информационно-технологической системы и взаимосвязывание данных государственных торговых учреждений.

Присоединение Монголии к Рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе позволит сократить расходы и время, необходимое для проведения экспортно-импортных операций.

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