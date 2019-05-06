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  6 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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За минувшие выходные в результате ДТП в Таджикистане погибли четыре человека

CA-NEWS (TJ) -  За минувшие выходные в результате ДТП в Таджикистане погибли четыре человека, в том числе, один несовершеннолетний, сообщает пресс-служба МВД РТ.

Два человека погибли и четверо получили ранения в результате ДТП на автодороге Душанбе-Турсунзаде в субботу, 4 мая. Водитель автомашины Nissan Cefiro не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с автомашиной Hyundai Porter. На месте ДТП от полученных травм погибли 36-летний водитель Hyundai Porter и 45-летняя пассажирка автомашины Nissan Cefiro. Водитель и трое пассажиров автомашины Nissan Cefiro госпитализированы с различными травмами.

5 мая в районе Рудаки, 25-летний водитель автомашины Opel Vectra во время движения по трассе Вахдат-Душанбе не справился с управлением и сбил 12-летнего мальчика. Пострадавший погиб в больнице.

В этот же день под колёсами автомобиля погиб неизвестный пешеход на дороге Душанбе-Худжанд. Водитель автомашины Opel Astra на территории города Истаравшан сбил неизвестного пешехода в возрасте 55-60 лет. Пострадавший погиб в городской больнице. Для опознания погибшего ведётся оперативная работа.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства указанных ДТП, ведется следствие.

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