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  6 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Бухарской области появится опытная установка, генерирующая питьевую воду из воздуха
установка, вода, генератор
установка, вода, генератор

CA-NEWS (UZ) -  Посольством Узбекистана в Израиле проведены переговоры с Михаилом Рутманом, вице-президентом израильской инновационной компании Watergen, специализирующейся на производстве установок генерирования питьевой воды из воздуха.

Достигнута договоренность о проведении испытания агрегата израильской компании в условиях засушливого климата Узбекистана, сообщает Buhara.info.

В ближайшее время в Бухарской области будет установлена опытная установка Watergen, способная производить до 900 литров питьевой воды в день.

Достигнута договоренность о визите в Узбекистан Рутмана 12-16 мая 2019 года для официального запуска испытательного периода, а также проведения переговоров.

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