В Бухарской области появится опытная установка, генерирующая питьевую воду из воздуха

установка, вода, генератор

CA-NEWS (UZ) - Посольством Узбекистана в Израиле проведены переговоры с Михаилом Рутманом, вице-президентом израильской инновационной компании Watergen, специализирующейся на производстве установок генерирования питьевой воды из воздуха.

Достигнута договоренность о проведении испытания агрегата израильской компании в условиях засушливого климата Узбекистана, сообщает Buhara.info.

В ближайшее время в Бухарской области будет установлена опытная установка Watergen, способная производить до 900 литров питьевой воды в день.

Достигнута договоренность о визите в Узбекистан Рутмана 12-16 мая 2019 года для официального запуска испытательного периода, а также проведения переговоров.