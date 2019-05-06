В Бухарской области появится опытная установка, генерирующая питьевую воду из воздуха
- Узбекистан, общество
- 13:04, 06 мая 2019
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установка, вода, генератор
CA-NEWS (UZ) - Посольством Узбекистана в Израиле проведены переговоры с Михаилом Рутманом, вице-президентом израильской инновационной компании Watergen, специализирующейся на производстве установок генерирования питьевой воды из воздуха.
Достигнута договоренность о проведении испытания агрегата израильской компании в условиях засушливого климата Узбекистана, сообщает Buhara.info.
В ближайшее время в Бухарской области будет установлена опытная установка Watergen, способная производить до 900 литров питьевой воды в день.
Достигнута договоренность о визите в Узбекистан Рутмана 12-16 мая 2019 года для официального запуска испытательного периода, а также проведения переговоров.